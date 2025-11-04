صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی:ضلعی انتظامیہ کی گندم و آٹے کی سمگلنگ روکنے کیلئے چیکنگ تیز

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی کی ہدایت پر گندم اور آٹے کی سمگلنگ کے تدارک کے لیے ضلعی انتظامیہ کی کارروائیاں جاری ہیں۔اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال نے گزشتہ رات ہرنولی موڑ اور چشمہ چیک پوسٹ کا دورہ کیا،

جہاں انہوں نے عملے کی حاضری، ریکارڈ اور بیلٹیوں کی جانچ پڑتال کی۔انہوں نے عملے کو ہدایت کی کہ گندم اور آٹے کی نقل و حمل پر کڑی نظر رکھی جائے تاکہ ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کا مؤثر تدارک یقینی بنایا جا سکے ۔

 

