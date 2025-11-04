صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او میانوالی کی سرکل موسیٰ خیل میں کرائم میٹنگ ،کھلی کچہری کا انعقاد

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار) ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے سرکل موسیٰ خیل کے ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ کی۔ میٹنگ میں جرائم کی شرح، تفتیشی کارکردگی اور مستقبل کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔

ڈی پی او نے ہدایت دی کہ سنگین مقدمات، اشتہاری مجرمان اور منشیات فروشوں کی گرفتاری یقینی بنائی جائے اور شہریوں کے مسائل کے فوری حل کو ترجیح دی جائے ۔دریں اثنا وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق، ڈی پی او میانوالی نے روزانہ کھلی کچہری میں شہریوں کی شکایات سنی اور فوری حل کے احکامات جاری کیے ۔ شہری بلا جھجک اپنے مسائل کے حل کے لیے ڈی پی او آفس تشریف لا سکتے ہیں۔

 

