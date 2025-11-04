صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الیکٹرک بسوں کا اجرا نجی ٹرانسپورٹ کے کاروبار کیلئے خطرے کی گھنٹی :ٹرانسپورٹرز

  • سرگودھا
الیکٹرک بسوں کا اجرا نجی ٹرانسپورٹ کے کاروبار کیلئے خطرے کی گھنٹی :ٹرانسپورٹرز

خوشاب (نمائندہ دنیا)وزیرِ اعلیٰ پنجاب کے ماحول دوست ٹرانسپورٹ پروگرام کے تحت ضلع خوشاب کے لیے الیکٹرک بسوں کی منظوری کے اعلان کے بعد مقامی ٹرانسپورٹرز میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ ٹرانسپورٹ مالکان نے کہا ہے کہ حکومت کا یہ اقدام نجی ٹرانسپورٹ کے کاروبار کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے ۔انہوں نے کہا کہ عوام یقینی طور پر جدید اور آرام دہ الیکٹرک بسوں کو ترجیح دیں گے جس سے نجی اڈے ویران ہو سکتے ہیں اور ہزاروں افراد کا روزگار متاثر ہونے کا خدشہ ہے ۔

ٹرانسپورٹرز نے کہا کہ اگرچہ نئی الیکٹرک بسوں کے فوائد سے انکار ممکن نہیں، تاہم ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ ان بسوں کے روٹس طے کرتے وقت نجی ٹرانسپورٹ کے مفادات کو بھی مدِ نظر رکھا جائے تاکہ روزگار کے مواقع متاثر نہ ہوں۔

 

