صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی ایس پی صدر سرکل میانوالی کمانڈ ٹریننگ کے لیے منتخب

  • سرگودھا
ڈی ایس پی صدر سرکل میانوالی کمانڈ ٹریننگ کے لیے منتخب

میانوالی (نامہ نگار) شیخ کامران ظہور، ڈی ایس پی صدر سرکل میانوالی، کو کمانڈ ٹریننگ کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے ۔ دوران تعیناتی ان کی خدمات قابلِ تعریف رہیں۔ ان کی کارکردگی میں میرٹ ہمیشہ نمایاں رہا اور ان کے دور میں صدر اور سٹی کے علاقے میں امن و امان برقرار رہا۔ سٹریٹ کرائمز کی شرح صفر رہی اور جلسے جلوس سمیت تمام عوامی تقریبات میں وہ سینئرز کے قابلِ اعتماد معاون رہے ۔ اہلِ علاقہ نے ان کی بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔

شیخ کامران ظہور، ڈی ایس پی صدر سرکل میانوالی، کو کمانڈ ٹریننگ کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے ۔ دوران تعیناتی ان کی خدمات قابلِ تعریف رہیں۔ ان کی کارکردگی میں میرٹ ہمیشہ نمایاں رہا اور ان کے دور میں صدر اور سٹی کے علاقے میں امن و امان برقرار رہا۔ سٹریٹ کرائمز کی شرح صفر رہی اور جلسے جلوس سمیت تمام عوامی تقریبات میں وہ سینئرز کے قابلِ اعتماد معاون رہے ۔ اہلِ علاقہ نے ان کی بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

میونسپل کارپوریشن اور پی ایچ اے کی غفلت،فیصل آباد میں غیر قانونی وال چاکنگ ختم نہ ہو سکی

خسرے کی وبا شدید ہو گئی،17 نومبر سے ویکسین مہم

شہریوں کو ریونیو سروسز کی بہتر فراہمی کیلئے اقدامات تیز

جھنگ:17تا 29 نومبر انسداد خسرہ و روبیلا مہم جاری رہیگی

ہائوسنگ سکیموں میں فائل مافیا کا گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ

شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی اولین ترجیح: ایم ڈی واسا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس