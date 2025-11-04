ڈی ایس پی صدر سرکل میانوالی کمانڈ ٹریننگ کے لیے منتخب
میانوالی (نامہ نگار) شیخ کامران ظہور، ڈی ایس پی صدر سرکل میانوالی، کو کمانڈ ٹریننگ کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے ۔ دوران تعیناتی ان کی خدمات قابلِ تعریف رہیں۔ ان کی کارکردگی میں میرٹ ہمیشہ نمایاں رہا اور ان کے دور میں صدر اور سٹی کے علاقے میں امن و امان برقرار رہا۔ سٹریٹ کرائمز کی شرح صفر رہی اور جلسے جلوس سمیت تمام عوامی تقریبات میں وہ سینئرز کے قابلِ اعتماد معاون رہے ۔ اہلِ علاقہ نے ان کی بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔
