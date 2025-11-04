صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پپلاں میں مغوی آڑھتی بازیاب ،ورثا کا ڈی پی او کا شکریہ،ہار پہنائے

  • سرگودھا
پپلاں میں مغوی آڑھتی بازیاب ،ورثا کا ڈی پی او کا شکریہ،ہار پہنائے

میانوالی (نامہ نگار) پپلاں کے رہائشی مغوی آڑھتی رحم دین کو ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر چند گھنٹوں میں بازیاب کرا لیا گیا۔ ایس پی انوسٹی گیشن بدر منیر، ایس ڈی پی او پپلاں محمد اوصاف واہلہ اور مقامی پولیس ٹیم کی مشترکہ کاروائی میں آڑھتی کو بحفاظت بازیاب کروایا گیا۔ مغوی کے ورثاء نے ڈی پی او کا شکریہ ادا کیا اور پھولوں کے ہار پہنائے ۔

 پپلاں کے رہائشی مغوی آڑھتی رحم دین کو ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر چند گھنٹوں میں بازیاب کرا لیا گیا۔ ایس پی انوسٹی گیشن بدر منیر، ایس ڈی پی او پپلاں محمد اوصاف واہلہ اور مقامی پولیس ٹیم کی مشترکہ کاروائی میں آڑھتی کو بحفاظت بازیاب کروایا گیا۔ مغوی کے ورثاء نے ڈی پی او کا شکریہ ادا کیا اور پھولوں کے ہار پہنائے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیوٹیفکیشن آف گوجرانوالہ ڈویژن کے منصوبے مقرر مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت

ایم ڈی واسا کا کوہلووالہ اور کوروٹانہ میں سیوریج لائن بچھانے کا جائزہ

نو منتخب ممبر پنجاب بار شعیب بھٹی کا ڈسٹرکٹ بار آمد پر شاندار استقبال

بلڈنگ میٹریل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ، تعمیراتی کام رک گئے

فوڈ سیفٹی ٹیم کی شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور دکانوں کیخلاف کارروائی

ڈسکہ :مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس