پپلاں میں مغوی آڑھتی بازیاب ،ورثا کا ڈی پی او کا شکریہ،ہار پہنائے
میانوالی (نامہ نگار) پپلاں کے رہائشی مغوی آڑھتی رحم دین کو ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر چند گھنٹوں میں بازیاب کرا لیا گیا۔ ایس پی انوسٹی گیشن بدر منیر، ایس ڈی پی او پپلاں محمد اوصاف واہلہ اور مقامی پولیس ٹیم کی مشترکہ کاروائی میں آڑھتی کو بحفاظت بازیاب کروایا گیا۔ مغوی کے ورثاء نے ڈی پی او کا شکریہ ادا کیا اور پھولوں کے ہار پہنائے ۔
