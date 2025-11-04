پنجا ب با ر الیکشن میں کا میاب ہونیوا لے وکلا کو مبا ر کبا د د یتے ہیں ،عثمان شانی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)لیگی رہنماء عثمان شانی نے کہا ہے کہ پنجا ب بار الیکشن میں سرگودہا سمیت صو بے بھر میں مسلم لیگ ن کے حما یت یا فتہ وکلا کی شا ند ا ر کا میابی مسلم لیگ ن کی مقبو لیت کا منہ بولتاثبوت ہے
پنجا ب با ر الیکشن میں کا میاب ہو نے وا لے وکلا کو مبا ر کبا د د یتے ہیں و ہ حسب ر وا ئت اپنی پا ر ٹی اور سائلین کے لیے بھر پور طریقہ سے خد ما ت ا نجام د یں گے مسلم لیگ ن سے تعلق ر کھنے وا لے وکلا نے ہمیشہ ہی انصاف کی فراہمی اور جمہور یت کے لیے لا ز و ا ل خد ما ت انجام د ی ہیں۔