سرگودھا سے لا ہو ر اور راولپنڈ ی کیلئے تیز رفتا ر ٹرین سروس شروع کی جا ئے ، امجد شا ہین
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیاسی وسما جی ر اہنما محمد امجد شا ہین نے کہا ہے کہ سرگودھا سے لا ہو ر اور راولپنڈ ی کیلئے تیز رفتا ر ٹرین سروس شروع کی جا ئے کیونکہ سرگودہا جنکشن پر ا ب ٹرین سر وس محد ود ہو چکی ہے ٹرین کا سفر ہر حوا لہ سے محفوظ اور ارا م د ہ ہے لیکن ٹرینوں کی بند ش کی و جہ سے شہریوں اور تا جر وں کو مشکلا ت کا سامنا ہے وفاقی و ز یر ریلو ے سرگودہا سے مذ کو ر ہ شہر و ں کے لیے تیز رفتار ٹرین سروس کا آغاز کر ائے ۔
