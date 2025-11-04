قومی ا دا ر ے خسارے میں چل ر ہے ،نجکا ر ی نا گز یر ہو چکی،ملک عرفان حیدر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر انجمن تاجران کار خانہ بازار ملک عرفان حیدر نے کہا ہے کہ بہت سے قومی ا دا ر ے ا سوقت اربوں رو پے خسارے میں چل ر ہے ہیں قومی ا دا روں کی نجکا ر ی نا گز یر ہو چکی ہے ماضی میں ا ر بوں روپے کے ریلیف سے خسارے میں چلنے وا لے ا دا روں کو چلانے کی کو شش کی گئی ۔
لیکن بعض و جو ہا ت کی بنا پر یہ ا دا ر ے خسا ر ے سے نہ نکل سکے خسارے میں چلنے وا لے قومی ا دا روں کی شفاف نجکا ر ی واحد حل ہے ا ن اد ا روں کی نجکا ر ی سے پہلے ا ن کا ا نتظامی اور ما لیاتی تا ثر بہتر بنا نے کی اشدضرورت ہے ۔