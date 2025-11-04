صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکمرانوں نے آئین کو مسخ کر کے عدلیہ کو بے اختیار کیا، ملک حسن اسلم اعوان

  • سرگودھا
حکمرانوں نے آئین کو مسخ کر کے عدلیہ کو بے اختیار کیا، ملک حسن اسلم اعوان

  • سرگودھا

خوشاب (نمائندہ دنیا) تحریکِ انصاف کے رہنما اور رکن پنجاب اسمبلی ملک حسن اسلم اعوان نے کہا ہے کہ نااہل حکمرانوں نے اپنے غیر آئینی اقتدار کو طول دینے کے لیے آئین کا حلیہ بگاڑ کر عدلیہ کو بے اختیار کر دیا ہے ۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کے لیے حکومت کی منشا کے بغیر فیصلہ کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ یہ آئینی بددیانتی تاریخ کا سیاہ باب ہے ۔ قوم اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ملک حسن اسلم اعوان نے کہا کہ خطرناک ترین قیدی کو بھی جیل میں اپنے اہلِ خانہ سے ملاقات کا حق حاصل ہے لیکن سابق وزیرِ اعظم کو اس حق سے محروم رکھا جا رہا ہے ۔ 

 

