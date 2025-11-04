شاہ پور میں چوریوں کی لہر شہری خوف و ہراس کا شکار
شاہ پور صدر (نامہ نگار)شہر میں بڑھتی ہوئی چوریوں نے عوام کا سکون چھین لیا، پولیس کی بے بسی کے باعث شہری شدید پریشان ہیں۔نامعلوم چوروں نے شاہ سرگودھا روڈ پر واقع شاہد عمران کی بجلی کی دکان سے 5 لاکھ روپے مالیت کا سامان،
احمد احسن کے ڈیرہ سے 40 ہزار کا انورٹر، اظہر عباس کے گھر سے 7 لاکھ روپے مالیت کے زیورات اور 2 لاکھ نقدی جبکہ امتیاز احمد کے گھر سے 5 لاکھ کے زیورات اور ڈھائی لاکھ روپے نقدی چوری کر لی۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ چوروں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے ۔