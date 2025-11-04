صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا مین بازار جوہرآباد اور ہڈالی کا اچانک دورہ

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر خوشاب کا مین بازار جوہرآباد اور ہڈالی کا اچانک دورہ

فروا عامر نے صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا ، تجاوزات پر شدید برہمی کا اظہار

خوشاب (نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر نے مین بازار جوہرآباد اور ہڈالی کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا اور تجاوزات پر برہمی کا اظہار کیا۔انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ شہر کے حسن کو متاثر کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔ ڈی سی خوشاب نے ہڈالی میں وال چاکنگ اور غیر متعلقہ اشتہارات فوری ہٹانے کی ہدایت بھی جاری کی۔ انہوں نے کھڑے پانی کی نکاسی کے لیے میونسپل کمیٹی کو ہدایت دی کہ عوام کو درپیش مشکلات کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے ۔

 

