مڈھ رانجھا میں آوارہ کتوں کی بھرمار ،شہری پریشانی میں مبتلا

  • سرگودھا
مڈھ رانجھا میں آوارہ کتوں کی بھرمار ،شہری پریشانی میں مبتلا

لاری اڈا،مین بازاراور گلی محلوں میں شہریوں کا چلنا محال ہو گیا،تلفی کا مطالبہ

مڈھ رانجھا(نمائندہ دنیا)مڈھ رانجھا میں آوارہ کتوں کی بھرمار سے شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے ، مڈھ رانجھا میں عرصہ دراز سے محکمہ کی جانب سے آوارہ کتوں کے تلفی کیلئے کوئی اقداما ت نہیں اُٹھائے گئے جسکی بناء پر لاری اڈا،مین بازاراور گلی محلوں میں آوارہ کتوں کی بہتات ہوگئی آوارہ کتوں نے شہریوں کا چلنا محال کررکھا ہے ۔گلی محلوں میں آوارہ کتوں کے غول کے غول گھومتے نظر آتے ہیں جو راہ چلتے راہگیروں خصوصا بچوں کیلئے شدید پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں اور شام کے بعدآوارہ کتوں نے لاری اڈا کے قریب راہگیروں کا پیدل چلنا محال کررکھاہے ۔علاقہ مکینوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے آوار کتوں کی تلفی کیلئے فوری اقدامات اُٹھائے جائیں۔

 

