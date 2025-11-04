صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمو گ صرف دھواں نہیں ،خا مو ش قاتل ہے ،ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ سمو گ خا مو ش قاتل ہے سانس لینا ہر ا نسا ن کا حق ہے مگر آ لو د ہ فضا ء میں سا نس لینا انسا نی ز ند گی کیلئے خطر ہ ہے سمو گ صرف دھواں نہیں بلکہ یہ آ نکھوں میں جلن سانس کی تکلیف دمہ اور د ل کی بیما ر یو ں کا سبب بن سکتی ہے

ہم سب کی یہ ذمہ د ار ی ہے کہ اپنے شہر کو سمو گ سے بچا نے کیلئے زیا د ہ سے ز یا د ہ د رخت لگا ئیں فا لتو دھواں چھوڑ نے وا لی گا ڑ یوں کی بھی حوصلہ شکنی نا گز یر ہے ۔

 

