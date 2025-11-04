فاروقہ :تجاوزات کیخلاف آپریشن آج متوقع، شہریوں کا خیر مقدم
سیم نالہ، ساہیوال روڈ، سجوکہ روڈ اور وجھوکہ روڈ پر کارروائی کی جائے گی،ذرائع
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا) تحصیل انتظامیہ اور پیرا فورس کی جانب سے ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن آج متوقع ہے ۔تفصیلات کے مطابق بلدیہ اہلکار نے 30 اکتوبر کو اعلان کیا تھا کہ تاجر حضرات اپنی تجاوزات از خود ختم کر لیں، بصورتِ دیگر جمعہ کے روز آپریشن کیا جائے گا۔ تاہم کرین مشین خراب ہونے کی وجہ سے آپریشن ملتوی کر دیا گیا تھا۔ذرائع کے مطابق اب آج کو سیم نالہ، ساہیوال روڈ، سجوکہ روڈ اور وجھوکہ روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کلین اپ متوقع ہے ۔ شہری حلقوں نے انتظامیہ کی اس کارروائی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ تجاوزات کے خاتمے میں کسی قسم کی رعایت نہ برتی جائے تاکہ آمد و رفت میں حائل رکاوٹیں دور ہو سکیں۔