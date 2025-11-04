انکم ٹیکس گو شوا ر ے جمع کرا نے کی تار یخ میں توسیع کی جا ئے ،مرزافضل ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صدر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن نے کہا ہے کہ انکم ٹیکس گو شوا ر ے جمع کرا نے کی تار یخ میں 31دسمبر تک توسیع کی جا ئے کیونکہ
ا یف بی آ ر کے سسٹم وا ئر س کی و جہ سے 40فیصد گو شوا ر ے جمع نہیں ہو سکے ر یٹر ن فار م میں بار بار تبدیلیاں کر نا اور سسٹم میں ٹیکنیکی خرا بیوں کی و جہ سے 70لا کھ ٹیکس دھند ہ گا ن اور ٹیکس پر یکٹیشر بھی پر یشا ن ر ہے۔ ا س لیے متعلقہ حکام ا نکم ٹیکس گو شوار ے جمع کر ا نے کی تاریخ میں 31دسمبر تک توسیع کریں