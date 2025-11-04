صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی قیادت اور کارکنوں پر ظلم ستم کا حساب د ینا ہو گا ،ذوالفقار علی بھٹی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم پی اے ذوالفقار علی بھٹی نے کہا ہے کہ جمہور یت کے لیے قر با نیاں د ینے میں پاکستا ن تحریک انصاف کے قا ئد ین عمران خا ن اور د یگر لیڈ ر و ں نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے ا س قابل فخر جد و جہد کی بنا پر ا ن کی قر با نیاں ر نگ لا ئیں گی

فارم 47حکو مت کو پی ٹی آئی قیا د ت اور کا ر کنا ن پر ظلم ستم اور انتقامی کا ر وا ئیوں کا حساب د ینا ہو گا۔ پاکستا ن تحریک انصاف کے قائدین اور کا ر کنا ن کی ملک قوم ا ور جمہور یت کے جدو جہد سے ملک بھر میں ا س کا مو را ل بہت بلند ہو چکا ہے 

 

