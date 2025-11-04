صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں:5 ملزم گرفتار اسلحہ و لاؤڈ اسپیکر برآمد

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا)ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایت پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کندیاں پولیس نے پانچ ملزمان گرفتار کر لیے ۔تفصیلات کے مطابق دورانِ چیکنگ نعمان سے 30 بور پسٹل، محمد عدنان سے 44 بور رائفل،

جبکہ محمد پرویز سے 12 بور بندوق برآمد کی۔ ملزمان اسلحہ کے لائسنس پیش کرنے میں ناکام رہے ۔دوسری کارروائی کے دوران ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی پر ذکاء اللہ اور محمد عاصم کو حراست میں لے کر ٹیپ ریکارڈر اور لاؤڈ اسپیکر قبضہ میں لے لیے گئے ۔ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔

 

