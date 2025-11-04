صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیرقانونی رائفل برآمد ہونے پر ملزم گرفتار،مقدمہ درج

  • سرگودھا
غیرقانونی رائفل برآمد ہونے پر ملزم گرفتار،مقدمہ درج

موچھ (نمائندہ دنیا)ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ پائی خیل سب نے دوران چیکنگ محمد شکیل سے رائفل 44 بور برآمد کی جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ملزم کو حراست میں لیکر تھانہ پائی خیل میں مقدمہ درج کر لیا۔

ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ پائی خیل سب نے دوران چیکنگ محمد شکیل سے رائفل 44 بور برآمد کی جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ملزم کو حراست میں لیکر تھانہ پائی خیل میں مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ادائیگیوں میں تاخیر‘ایل ڈی اے کاترقیاتی عمل متاثر‘مالی دبائو

پولیو ویکسی نیشن مہم کاافتتاح

لیسکو نے سنگل فیز میٹر کی تنصیب مزید مشکل بنا دی

9واسا افسروں کے تقرر و تبادلے

2 سکولوں میں والدین، اساتذہ کا پولیو ورکرز پر تشدد

دہشتگردی کیسز30:ٹی ایل پی کارکنان کوڈسچارج کرنے کا حکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس