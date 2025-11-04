صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھاکے طلبہ پر مشتمل ایک تعلیمی وفد چین پہنچ گیا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھاکے طلبہ پر مشتمل ایک تعلیمی وفد چین پہنچ گیا، وفد نے چین میں ایئربس وایروسپیس مینوفیکچرنگ فیکٹری کا تعلیمی دورہ کیا۔دورے کے دوران وفد نے تیانجن میں واقع چین کی سب سے بڑی ایئربس اور ایروسپیس مینوفیکچرنگ فیکٹری کا معائنہ کیا۔

اس موقع پر طلبہ کو جدید ترین پیداواری تکنیکوں کے بارے میں آگاہی دی گئی، جن کی بدولت محض چھ دن کے اندر ایک مکمل طیارہ تیار کیا جا سکتا ہے ۔ طلبہ نے پیداواری عمل کے تمام مراحل، انجینئرنگ کی باریکیوں، پرزہ جات کی تیاری و تنصیب، معیار کی جانچ پڑتال اور طیارے کی حتمی تیاری کا مشاہدہ کیا۔ 

 

