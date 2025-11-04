ڈپٹی کمشنر کاڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھکر کا تفصیلی دورہ
ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ ، علاج و معالجہ کی سہولیات کا جائزہ ڈینگی وارڈ کا خصوصی دورہ ،مریضوں کی تیمارداری ،دستیاب سہولیات کا معائنہ
بھکر( ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھکر کا دورہ کیا۔اس موقع پر سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ، ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر احسان اللّٰہ خان اور دیگر متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا اور فراہم کی جانے والی علاج و معالجہ کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ڈینگی وارڈ کا خصوصی دورہ کیا جہاں داخل مریضوں کی تیمارداری کی اور دستیاب سہولیات کا معائنہ کیا۔ڈپٹی کمشنر کو
ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے بریفنگ دی گئی کہ ڈینگی کے 6 مشتبہ مریض جو بھکر کے رہائشی ہیں اور دیگر شہروں سے بھکر منتقل ہوئے ہیں ان کی حالت اب تسلی بخش ہے ۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے ہدایت کی کہ ان مریضوں کی نگہداشت بہترین انداز میں کی جائے اور علاج کی تمام ترسہولیات فراہم کی جائیں۔