کندیاں:موسمِ سرما کے آغاز پر خشک میوہ جات کی قیمتوں میں اضافہ

  • سرگودھا
چلغوزہ، کاجو، پستہ، بادام اور مونگ پھلی دیگر میوجات کے ریٹ سن کر شہر پریشان

کندیاں (نمائندہ دنیا)موسمِ سرما کے آغاز کے ساتھ ہی کندیاں کے بازاروں میں خشک میوہ جات کی رونقیں بحال ہو گئیں، تاہم قیمتوں میں ہوشربا اضافہ عوام کی پہنچ سے باہر ہو گیا۔تفصیلات کے مطابق چلغوزہ، کاجو، پستہ، بادام اور مونگ پھلی سمیت دیگر خشک میوے دکانوں پر سجے ہیں، مگر خریدار صرف نرخ پوچھ کر واپس جانے پر مجبور ہیں۔ تاجروں کے مطابق ڈالر کی قدر میں اضافے ، درآمدی اخراجات اور ٹرانسپورٹ لاگت میں اضافہ قیمتوں میں 20 سے 40 فیصد تک اضافے کا باعث بنا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ خشک میوہ جات اب عام آدمی کی دسترس سے باہر ہیں اور بیشتر لوگ صرف مونگ پھلی یا مقامی سستے میوے خریدنے پر اکتفا کر رہے ہیں۔

 

