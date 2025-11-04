صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل کمیٹی سلانوالی فنڈز کی عدم فراہمی سے مفلوج، بجلی کے کنکشن منقطع ہونے کا خدشہ

  • سرگودھا
سلانوالی (نمائندہ دنیا)حکومتِ پنجاب کی جانب سے فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث میونسپل کمیٹی سلانوالی کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا۔ ذرائع کے مطابق مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے 20 لاکھ روپے سے زائد کے بجلی کے بلز سمیت لاکھوں روپے کے دیگر دفتری اخراجات کی ادائیگی ناممکن ہو چکی ہے ۔شہر میں سٹریٹ لائٹس، واٹر سپلائی اسٹیشن، فلٹریشن پلانٹس، جنازہ گاہ، قبرستان اور میونسپل کمیٹی آفس کے گزشتہ تین ماہ کے بجلی کے بل واجب الادا ہیں۔

فوری ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں بجلی کے کنکشن منقطع ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ۔ذرائع کے مطابق ایم سی آفس کے انتظامی امور کے اخراجات کی عدم ادائیگی کے باعث دفتری نظام بھی متاثر ہو چکا ہے ۔ شہریوں نے کمشنر سرگودھا اور ڈپٹی کمشنر سرگودھا سے فوری فنڈز فراہم کر کے نظام کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

