صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دسویں کی طالبہ کا ہاتھ پکڑنے پر سکول چوکیدار کیخلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
دسویں کی طالبہ کا ہاتھ پکڑنے پر سکول چوکیدار کیخلاف مقدمہ درج

میانوالی (نامہ نگار)کھگلانوالہ کی دسویں کلاس کی طالبہ ملائیکہ بی بی کا ہاتھ پکڑنے پر عیسیٰ خیل گرلز ہائی سکول کے چوکیدار کے خلاف بچی کے دادا افضل خان کی رپورٹ پر مقدمہ درج کر لیا گیا ،بتایا گیا ہے کہ ملزم نے بچی کے بڑے ناخن دیکھنے کے بہانے ہاتھ پکڑ ا تھا، دادا نے کہا کہ ملزم مبینہ طور پر پہلے بھی ایسی حرکت کر چکا ہے ۔

کھگلانوالہ کی دسویں کلاس کی طالبہ ملائیکہ بی بی کا ہاتھ پکڑنے پر عیسیٰ خیل گرلز ہائی سکول کے چوکیدار کے خلاف بچی کے دادا افضل خان کی رپورٹ پر مقدمہ درج کر لیا گیا ،بتایا گیا ہے کہ ملزم نے بچی کے بڑے ناخن دیکھنے کے بہانے ہاتھ پکڑ ا تھا، دادا نے کہا کہ ملزم مبینہ طور پر پہلے بھی ایسی حرکت کر چکا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیوٹیفکیشن آف گوجرانوالہ ڈویژن کے منصوبے مقرر مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت

ایم ڈی واسا کا کوہلووالہ اور کوروٹانہ میں سیوریج لائن بچھانے کا جائزہ

نو منتخب ممبر پنجاب بار شعیب بھٹی کا ڈسٹرکٹ بار آمد پر شاندار استقبال

بلڈنگ میٹریل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ، تعمیراتی کام رک گئے

فوڈ سیفٹی ٹیم کی شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور دکانوں کیخلاف کارروائی

ڈسکہ :مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس