دسویں کی طالبہ کا ہاتھ پکڑنے پر سکول چوکیدار کیخلاف مقدمہ درج
میانوالی (نامہ نگار)کھگلانوالہ کی دسویں کلاس کی طالبہ ملائیکہ بی بی کا ہاتھ پکڑنے پر عیسیٰ خیل گرلز ہائی سکول کے چوکیدار کے خلاف بچی کے دادا افضل خان کی رپورٹ پر مقدمہ درج کر لیا گیا ،بتایا گیا ہے کہ ملزم نے بچی کے بڑے ناخن دیکھنے کے بہانے ہاتھ پکڑ ا تھا، دادا نے کہا کہ ملزم مبینہ طور پر پہلے بھی ایسی حرکت کر چکا ہے ۔
