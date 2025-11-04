صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کاروائی صحت مخالف اشیاء ضبط

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار)پنجاب فوڈ اتھارٹی میانوالی ٹیم نے ضلع میں فوڈ بزنسز کے معائنوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ دوران چیکنگ 118,550 لٹر دودھ، مختلف مصالحہ جات، آٹا، بسکٹ، چائے ، آئل اور دیگر مضر صحت اشیاء ضبط کی گئیں۔ مجموعی طور پر 252,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ پپلاں میں ایک کریانہ اسٹور کو مضر صحت مصالحہ جات فروخت کرنے پر ایف آئی آر درج کر کے حوالہ پولیس کیا گیا۔

