ناجائز اسلحہ رکھنے والا گرفتار، پسٹل برآمد
شاہ پور صدر (نامہ نگار) پولیس تھانہ شاہ پور صدر نے دوران گشت جلپانہ چوک سے مشکوک شخص کو گرفتار کر کے 30 بور پسٹل معہ دو گولیاں برآمد کر لیں۔پولیس کے مطابق ملزم حسن رضا بکھر سکنہ بکھر بار کو اسلحہ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے حوالات منتقل کر دیا گیا ہے ۔
