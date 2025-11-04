صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی چیک کا مقدمہ، شہری 53 لاکھ روپے سے محروم

  • سرگودھا
جعلی چیک کا مقدمہ، شہری 53 لاکھ روپے سے محروم

شاہ پور صدر (نامہ نگار) پولیس تھانہ شاہ پور صدر نے محمد فیاض سکنہ چک 75 شمالی سرگودھا کی درخواست پر محمد ارشد سکنہ تین بلاک سرگودھا کے خلاف 53 لاکھ 50 ہزار روپے کے جعلی چیک دینے پر مقدمہ درج کر لیا۔مدعی کے مطابق محمد ارشد نے قرض کے طور پر مذکورہ رقم وصول کی تھی اور ادائیگی کے لیے چیک دیا، تاہم بینک میں جمع کرانے پر رقم نہ ہونے کے باعث چیک ڈس آنر ہو گیا۔

 پولیس تھانہ شاہ پور صدر نے محمد فیاض سکنہ چک 75 شمالی سرگودھا کی درخواست پر محمد ارشد سکنہ تین بلاک سرگودھا کے خلاف 53 لاکھ 50 ہزار روپے کے جعلی چیک دینے پر مقدمہ درج کر لیا۔مدعی کے مطابق محمد ارشد نے قرض کے طور پر مذکورہ رقم وصول کی تھی اور ادائیگی کے لیے چیک دیا، تاہم بینک میں جمع کرانے پر رقم نہ ہونے کے باعث چیک ڈس آنر ہو گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

میونسپل کارپوریشن اور پی ایچ اے کی غفلت،فیصل آباد میں غیر قانونی وال چاکنگ ختم نہ ہو سکی

خسرے کی وبا شدید ہو گئی،17 نومبر سے ویکسین مہم

شہریوں کو ریونیو سروسز کی بہتر فراہمی کیلئے اقدامات تیز

جھنگ:17تا 29 نومبر انسداد خسرہ و روبیلا مہم جاری رہیگی

ہائوسنگ سکیموں میں فائل مافیا کا گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ

شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی اولین ترجیح: ایم ڈی واسا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس