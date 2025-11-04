صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جواء خانے پر چھاپہ ،سات جواری گرفتار، منشیات بھی برآمد

  • سرگودھا
جواء خانے پر چھاپہ ،سات جواری گرفتار، منشیات بھی برآمد

صابر ٹاؤن کے ایک مکان میں لڈو د انہ پر جواء کھیلا جارہا تھا،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پولیس کا جواء خانے پر چھاپہ ،سات جواری گرفتار، منشیات بھی برآمد ہو گئی،پولیس کے مطابق اطلاع ملی کہ صابر ٹاؤن کے ایک مکان میں جواء کھیلا جا رہا ہے جس پر ریڈ کیا گیا تو موقع پر موجود افراد نے دوڑیں لگا دیں تاہم محمد فیصل، کاشف، وغیرہ سات افراد کو قابو کر کے ان کی تلاش لی گئی تو ملزمان کے قبضہ سے آئس اور داؤ پر لگی بھاری رقوم برآمد ہوئی، ملزمان لڈو د انہ پر جواء کھیل رہے تھے ، ملزمان کے خلاف قمار بازی ایکٹ اور منشیات کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

میونسپل کارپوریشن اور پی ایچ اے کی غفلت،فیصل آباد میں غیر قانونی وال چاکنگ ختم نہ ہو سکی

خسرے کی وبا شدید ہو گئی،17 نومبر سے ویکسین مہم

شہریوں کو ریونیو سروسز کی بہتر فراہمی کیلئے اقدامات تیز

جھنگ:17تا 29 نومبر انسداد خسرہ و روبیلا مہم جاری رہیگی

ہائوسنگ سکیموں میں فائل مافیا کا گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ

شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی اولین ترجیح: ایم ڈی واسا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس