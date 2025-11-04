صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر میں لاکھوں کا ڈاکا،اہلخانہ پر تشدد،9من امرود چوری

  • سرگودھا
گھر میں لاکھوں کا ڈاکا،اہلخانہ پر تشدد،9من امرود چوری

محمد الیاس کے گھر سے 2ڈاکو 3لاکھ 77ہزار روپے لوٹ کر فرار ہو گئے احسن علی کے کاروباری یونٹ سے دس لاکھ روپے سے زائد کا سامان چوری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈکیتی و چوری کی جاری واردادتوں کے دوران ماڈل ٹاؤن کے رہائشی محمد الیاس کے گھر دو نامعلوم ڈاکو دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے اور اہل خانہ کو جگا کر تھپڑوں اور پسٹل کے بٹ سے مارنا شروع کر دیا اس دوران ملزمان نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 3لاکھ 77ہزار روپے کی نقدی چھین لی اور فرار ہو گئے ،

جبکہ سمال انڈسٹریل ایریا میں احسن علی کے کاروباری یونٹ سے نامعلوم چور دس لاکھ روپے سے زائد کا سامان چوری کرکے لے گئے ،47جنوبی کے رہائشی وسیم اکرم کے باغ سے نامعلوم افراد 9من امرود چوری توڑ کر لے گئے ،اندرون شہر بلاک نمبر5کے حمزہ خالد ،استقلال آباد کے اکبر علی ،نتھووالا کے محمد شفیق ،واٹر سپلائی روڈ کے عبدالجبارکی وکانوں سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان، نقدی موبائلز و دیگر اشیاء چور کر لی گئیں پولیس نے مقدمات درج کر لئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ادائیگیوں میں تاخیر‘ایل ڈی اے کاترقیاتی عمل متاثر‘مالی دبائو

پولیو ویکسی نیشن مہم کاافتتاح

لیسکو نے سنگل فیز میٹر کی تنصیب مزید مشکل بنا دی

9واسا افسروں کے تقرر و تبادلے

2 سکولوں میں والدین، اساتذہ کا پولیو ورکرز پر تشدد

دہشتگردی کیسز30:ٹی ایل پی کارکنان کوڈسچارج کرنے کا حکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس