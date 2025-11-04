بیوی اور سالے پر چوری کا الزام لگا نے والا خود ہی گرفتار
سرفراز نے 15 پر کال کر کے پولیس بلائی ،تفتیش میں معاملہ گھریلو ناچاقی کا نکلا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)بیوی اور سالے پر چوری کا الزام لگا کر پولیس کو بلوانے والا خود ہی دھر لیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ احمدے والا کے رہائشی سرفراز نے پولیس ایمرجنسی 15پر کال کی کہ اس کی بیوی فوزیہ اپنے بھائی عباس کے ہمراہ گھر سے قیمتی سامان چوری کر کے لے گئے ہیں جس پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش کی تو معاملہ گھریلو ناچاقی کا پایا گیا، اور چوری ثابت نہیں ہو ئی جس پر ملزم کو حراست میں لے کر اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔