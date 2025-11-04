صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوی اور سالے پر چوری کا الزام لگا نے والا خود ہی گرفتار

  • سرگودھا
بیوی اور سالے پر چوری کا الزام لگا نے والا خود ہی گرفتار

سرفراز نے 15 پر کال کر کے پولیس بلائی ،تفتیش میں معاملہ گھریلو ناچاقی کا نکلا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)بیوی اور سالے پر چوری کا الزام لگا کر پولیس کو بلوانے والا خود ہی دھر لیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ احمدے والا کے رہائشی سرفراز نے پولیس ایمرجنسی 15پر کال کی کہ اس کی بیوی فوزیہ اپنے بھائی عباس کے ہمراہ گھر سے قیمتی سامان چوری کر کے لے گئے ہیں جس پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش کی تو معاملہ گھریلو ناچاقی کا پایا گیا، اور چوری ثابت نہیں ہو ئی جس پر ملزم کو حراست میں لے کر اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیوٹیفکیشن آف گوجرانوالہ ڈویژن کے منصوبے مقرر مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت

ایم ڈی واسا کا کوہلووالہ اور کوروٹانہ میں سیوریج لائن بچھانے کا جائزہ

نو منتخب ممبر پنجاب بار شعیب بھٹی کا ڈسٹرکٹ بار آمد پر شاندار استقبال

بلڈنگ میٹریل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ، تعمیراتی کام رک گئے

فوڈ سیفٹی ٹیم کی شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور دکانوں کیخلاف کارروائی

ڈسکہ :مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس