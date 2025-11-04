تیز رفتار موٹرسائیکل کی ٹکر ، نوجوان جاں بحق، دو بھائی زخمی
کنڈان روڈ پر حادثہ،18سالہ علی حمزہ دم توڑ گیا،حادثہ کا ذمہ دار فرار ہو گیا
شاہ پور صدر (نامہ نگار) کنڈان روڈ پر خوفناک حادثے میں 18 سالہ علی حمزہ میکن جاں بحق جبکہ دو کم عمر سگے بھائی شدید زخمی ہو گئے ،میت اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔پولیس کی مدعیت میں دوسرے موٹر سائیکل سوار محمد صابر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔رپورٹ کے مطابق محمد صابر تیز رفتاری سے آتے ہوئے علی حمزہ کے موٹرسائیکل سے ٹکرا گیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے ۔