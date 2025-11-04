صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب پروگرام سلانوالی میں ٹھیکیدار کی ناقص کارکردگی

  • سرگودھا
ستھرا پنجاب پروگرام سلانوالی میں ٹھیکیدار کی ناقص کارکردگی

کروڑوں روپے کے فنڈز فراہم کیے جانے کے باوجود گندگی کے ڈھیر لگے ہیں

سلانوالی (نمائندہ دنیا) حکومت پنجاب کی جانب سے کروڑوں روپے کے فنڈز فراہم کیے جانے کے باوجود ستھرا پنجاب پروگرام تحصیل سلانوالی میں ٹھیکیدار کی نااہلی اور عدم دلچسپی کے باعث مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔شہر کے گلی محلوں، بازاروں اور چوراہوں میں گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں، کئی کئی روز سے کچرا نہ اٹھائے جانے کے باعث تعفن اور بدبو نے شہریوں کا جینا دوبھر کر رکھا ہے ۔ شہریوں نے بتایا کہ ٹھیکیدار کمپنی کے پاس نہ تربیت یافتہ عملہ ہے اور نہ ہی صفائی کے لیے مطلوبہ مشینری اور ٹرانسپورٹ دستیاب ہے ۔

ذرائع کے مطابق کمپنی کو دیے گئے ایس او پیز پر 10 ماہ گزرنے کے باوجود عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کمپنی نے کچرا ٹھکانے لگانے کے لیے ڈمپنگ پوائنٹ بھی قائم نہیں کیا، بلکہ کوڑا شہری آبادیوں کے قریب پھینکا جا رہا ہے جس سے ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے ۔سماجی حلقوں نے وزیراعلیٰ پنجاب، کمشنر سرگودھا اور ڈپٹی کمشنر سرگودھا سے مطالبہ کیا ہے کہ سلانوالی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ناقص کارکردگی کا نوٹس لیتے ہوئے اسے بلیک لسٹ کیا جائے اور ٹھیکہ فوری منسوخ کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ادائیگیوں میں تاخیر‘ایل ڈی اے کاترقیاتی عمل متاثر‘مالی دبائو

پولیو ویکسی نیشن مہم کاافتتاح

لیسکو نے سنگل فیز میٹر کی تنصیب مزید مشکل بنا دی

9واسا افسروں کے تقرر و تبادلے

2 سکولوں میں والدین، اساتذہ کا پولیو ورکرز پر تشدد

دہشتگردی کیسز30:ٹی ایل پی کارکنان کوڈسچارج کرنے کا حکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس