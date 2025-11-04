ستھرا پنجاب پروگرام سلانوالی میں ٹھیکیدار کی ناقص کارکردگی
کروڑوں روپے کے فنڈز فراہم کیے جانے کے باوجود گندگی کے ڈھیر لگے ہیں
سلانوالی (نمائندہ دنیا) حکومت پنجاب کی جانب سے کروڑوں روپے کے فنڈز فراہم کیے جانے کے باوجود ستھرا پنجاب پروگرام تحصیل سلانوالی میں ٹھیکیدار کی نااہلی اور عدم دلچسپی کے باعث مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔شہر کے گلی محلوں، بازاروں اور چوراہوں میں گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں، کئی کئی روز سے کچرا نہ اٹھائے جانے کے باعث تعفن اور بدبو نے شہریوں کا جینا دوبھر کر رکھا ہے ۔ شہریوں نے بتایا کہ ٹھیکیدار کمپنی کے پاس نہ تربیت یافتہ عملہ ہے اور نہ ہی صفائی کے لیے مطلوبہ مشینری اور ٹرانسپورٹ دستیاب ہے ۔
ذرائع کے مطابق کمپنی کو دیے گئے ایس او پیز پر 10 ماہ گزرنے کے باوجود عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کمپنی نے کچرا ٹھکانے لگانے کے لیے ڈمپنگ پوائنٹ بھی قائم نہیں کیا، بلکہ کوڑا شہری آبادیوں کے قریب پھینکا جا رہا ہے جس سے ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے ۔سماجی حلقوں نے وزیراعلیٰ پنجاب، کمشنر سرگودھا اور ڈپٹی کمشنر سرگودھا سے مطالبہ کیا ہے کہ سلانوالی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ناقص کارکردگی کا نوٹس لیتے ہوئے اسے بلیک لسٹ کیا جائے اور ٹھیکہ فوری منسوخ کیا جائے ۔