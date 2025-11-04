گیس کے نئے کنکشنوں کی پالیسی عوام دشمن :شہریوں کے تحفظات
خوشاب اور جوہرآباد کے ہزاروں مکین کئی سالوں سے گیس کنکشن کے منتظر ہیںپہلے سے دی گئی درخواستیں منسوخ کر کے دوبارہ درخواست جمع کرانے کا کہا گیا
خوشاب (نمائندہ دنیا)حکومت کی جانب سے سوئی گیس کے نئے کنکشنز پر عائد پابندی ہٹانے کے بعد شہریوں نے سوئی نادرن گیس پائپ لائنز کی نئی کنکشن پالیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے ۔ شہریوں نے کہا کہ نئی پالیسی عوام دشمنی کے مترادف ہے کیونکہ اس کے تحت پہلے سے دی گئی درخواستیں منسوخ کر کے دوبارہ درخواست جمع کرانے کا کہا گیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ خوشاب اور جوہرآباد کے ہزاروں مکین کئی سالوں سے کنکشن کے منتظر ہیں، ان کی درخواستیں منسوخ کرنا انصاف کے منافی ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ سوئی گیس حکام فی الفور پالیسی میں ترمیم کریں اور پہلے سے زیرِ التواء درخواستوں کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جائے ۔