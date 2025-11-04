اینٹوں کے بھٹوں پر کارروائی، مالکان پر جرمانے ،بھرائیاں مسمار
آلودگی پھیلانے والے عناصر کیخلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا،تحفظِ ماحولیات
کندیاں ،میانوالی (نمائندہ دنیا، نامہ نگار )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ‘‘سموگ فری پنجاب’’ ویژن کے تحت ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی کی ہدایت پر محکمہ تحفظِ ماحولیات کے اینٹی سموگ اسکواڈ کی کارروائیاں جاری ہیں۔تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحفظِ ماحولیات انجینئر رحمت اللہ خان کی سربراہی میں محمد عمران علی انسپکٹر ماحولیات نے تحصیل پپلاں کے علاقوں کچہ گجرات اور پپلاں شہر کے متعدد بھٹوں کا معائنہ کیا۔
زِگ زیگ ٹیکنالوجی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر دو بھٹہ مالکان پر دو لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا، جب کہ چھ بھٹہ مالکان کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کے لیے تھانہ کندیاں میں استغاثہ جمع کرا دیا گیا۔مزید برآں، ایس او پیز کی خلاف ورزی پر دو بھٹوں کی بھرائیاں مسمار کرا دی گئیں۔ اے ڈی تحفظِ ماحولیات کا کہنا تھا کہ آلودگی پھیلانے والے عناصر کے خلاف بلاامتیاز کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔