موچھ:قبرستان میں اپنی مدد آپ کے تحت قرآن محل کی تعمیر مکمل
موچھ (نمائندہ دنیا) شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت قبرستان میاں ملوک علی صاحب میں قرآن محل کی تعمیر مکمل کرلی ہے ۔ قرآن محل کی تعمیر پر مجموعی طور پر 6 لاکھ 50 ہزار روپے لاگت آئی ہے ۔یہ جگہ طارق سعید نے اپنے نانا خان زمان خان کے ایصالِ ثواب کے لیے عطیہ کی۔
قرآن محل کی بلندی 12 فٹ ، کنویں کی گہرائی 15 فٹ اور چوڑائی 10 فٹ ہے ۔قرآن محل کی تعمیر کا مقصد قرآنی اوراق کو بے حرمتی سے محفوظ رکھنا ہے ، تاکہ شہر اور گردونواح کے شہری اپنے پاس موجود پرانے یا خستہ قرآنی اوراق اس محل میں رکھ سکیں۔