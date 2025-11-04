صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موچھ:قبرستان میں اپنی مدد آپ کے تحت قرآن محل کی تعمیر مکمل

  • سرگودھا
موچھ (نمائندہ دنیا) شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت قبرستان میاں ملوک علی صاحب میں قرآن محل کی تعمیر مکمل کرلی ہے ۔ قرآن محل کی تعمیر پر مجموعی طور پر 6 لاکھ 50 ہزار روپے لاگت آئی ہے ۔یہ جگہ طارق سعید نے اپنے نانا خان زمان خان کے ایصالِ ثواب کے لیے عطیہ کی۔

 قرآن محل کی بلندی 12 فٹ ، کنویں کی گہرائی 15 فٹ اور چوڑائی 10 فٹ ہے ۔قرآن محل کی تعمیر کا مقصد قرآنی اوراق کو بے حرمتی سے محفوظ رکھنا ہے ، تاکہ شہر اور گردونواح کے شہری اپنے پاس موجود پرانے یا خستہ قرآنی اوراق اس محل میں رکھ سکیں۔

 

