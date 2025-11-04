صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اینٹی سموگ ایکشن پلان،درختوں اور پودوں پر پانی کا چھڑکاؤ

  • سرگودھا
اینٹی سموگ ایکشن پلان،درختوں اور پودوں پر پانی کا چھڑکاؤ

ماحولیاتی آلودگی کے خاتمہ کیلئے شہر میں بھرپور شجرکاری مہم بھی جاری ہے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق کمشنر سرگودھا جہانزیب اعوان کی زیر سرپرستی پی ایچ اے کے سرگودھا کے زیر اہتمام اینٹی سموگ ایکشن پلان کے تحت فضائی آلودگی کے خاتمہ کیلئے سرگودھا کے طول و عرض میں درختوں اور پودوں پر پانی کے چھڑکاؤ کا عمل مسلسل جاری ہے اور شہر میں شجر کاری مہم کا سلسلہ بھی بھرپور انداز میں جاری ہے تاکہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمہ کیلئے حقیقی اقدامات فروغ دیئے جاسکیں،

اس حوالہ سے ایم ڈی پی ایچ اے سرگودھا چوہدری محمد ارشد کا کہنا ہے کہ پی ایچ اے سرگودھا پنجاب حکومت کے احکامات کو مقدم رکھتے ہوئے گراس روٹ لیول پر عملی اقدامات کر رہی ہے ، سڑکوں کے اطراف اور عوامی مقامات پر موجود پودوں پر پانی کے چھڑکاؤ سے ہوا میں موجود دھول اور مضر صحت ذرات (PM10 اور PM2.5) کو کم کرکے عوام کو ماحولیاتی آلودگی اور سموگ کے خطرات سے محفوظ رکھنے کیلئے ہر ممکنہ اقدامات کا سلسلہ جاری ہے یہی نہیں بلکہ سرگودھا کے طول و عرض میں ریکارڈ پودے لگائے جا رہے ہیں تاکہ ماحولیاتی آلودگی کے عفریت کو شکست دے کر عوام کو صحت مندانہ ماحول اور آب و ہوا کی فراہمی یقینی بنائی جاسکے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

علیم خان کا لیاری ایکسپریس وے کام پر عدم اطمینان،ممبر ساؤتھ معطل

شہبازایچ سیدنے صدر اور سی ای او ایکسپورٹ امپورٹ بینک کاعہدہ سنبھال لیا

پاکستان میں بیماریوں کی بڑی وجہ غربت ہے ،وزیر صحت

مری میں تجاوزات کیخلاف آپریشن ،غیر قانونی تعمیرات مسمار

چیئرمین سی ڈی اے کا آسان خدمت مرکز کا دورہ

مارگلہ سٹیشن کو جدید، عوامی اور کاروباری مرکز بنائینگے ،وزیر ریلوے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس