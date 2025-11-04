اینٹی سموگ ایکشن پلان،درختوں اور پودوں پر پانی کا چھڑکاؤ
ماحولیاتی آلودگی کے خاتمہ کیلئے شہر میں بھرپور شجرکاری مہم بھی جاری ہے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق کمشنر سرگودھا جہانزیب اعوان کی زیر سرپرستی پی ایچ اے کے سرگودھا کے زیر اہتمام اینٹی سموگ ایکشن پلان کے تحت فضائی آلودگی کے خاتمہ کیلئے سرگودھا کے طول و عرض میں درختوں اور پودوں پر پانی کے چھڑکاؤ کا عمل مسلسل جاری ہے اور شہر میں شجر کاری مہم کا سلسلہ بھی بھرپور انداز میں جاری ہے تاکہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمہ کیلئے حقیقی اقدامات فروغ دیئے جاسکیں،
اس حوالہ سے ایم ڈی پی ایچ اے سرگودھا چوہدری محمد ارشد کا کہنا ہے کہ پی ایچ اے سرگودھا پنجاب حکومت کے احکامات کو مقدم رکھتے ہوئے گراس روٹ لیول پر عملی اقدامات کر رہی ہے ، سڑکوں کے اطراف اور عوامی مقامات پر موجود پودوں پر پانی کے چھڑکاؤ سے ہوا میں موجود دھول اور مضر صحت ذرات (PM10 اور PM2.5) کو کم کرکے عوام کو ماحولیاتی آلودگی اور سموگ کے خطرات سے محفوظ رکھنے کیلئے ہر ممکنہ اقدامات کا سلسلہ جاری ہے یہی نہیں بلکہ سرگودھا کے طول و عرض میں ریکارڈ پودے لگائے جا رہے ہیں تاکہ ماحولیاتی آلودگی کے عفریت کو شکست دے کر عوام کو صحت مندانہ ماحول اور آب و ہوا کی فراہمی یقینی بنائی جاسکے ۔