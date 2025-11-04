258 فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کی منصوبہ بندی
پرائیویٹ فلٹریشن پلانٹس کو اپ گریڈ کرنے کیلئے ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ، حکام،کمشنر کی زیرصدارت اجلاس ،پلس پراجیکٹ، سٹی بیوٹی فیکیشن،ماڈل ریڑھیوں بارے بریفنگ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر جہانزیب اعوان کی زیرِ صدارت اجلاس ان کے کانفرنس روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، اے ڈی سی آرز، ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ، ڈائریکٹر پراجیکٹ پنجاب صاف پانی اتھارٹی، پراجیکٹ ڈائریکٹر پلس، ایم ڈی واسا اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں پنجاب صاف پانی اتھارٹی، پلس پراجیکٹ، سٹی بیوٹی فیکیشن ، ماڈل ریڑھیوں اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سرگودہا ڈویژن میں 258 واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کی منصوبہ بندی مکمل کر لی گئی ہے جبکہ پرائیویٹ فلٹریشن پلانٹس کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے ،
تاکہ اگلے مرحلے میں انہیں بھی اپ گریڈ کیا جا سکے ۔ مزید بتایا گیا کہ آئندہ مرحلے میں سرگودہا ڈویژن کے 442 آر او پلانٹس، 29 یو ایف پلانٹس اور 728 ایم ایف پلانٹس کی بحالی و تنصیب کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے ، اجلاس کو بتایا گیا کہ وزیراعلیٰ کے انیشیٹو سٹی بیوٹیفکیشن کے تحت جاری منصوبوں پر بھی تیزی سے کام جاری ہے ۔ چاروں اضلاع میں ماڈل ریڑھیاں پہنچا دی گئی ہیں جو متعلقہ میونسپل کمیٹیوں کے حوالے کر دی گئی ہیں اور مختلف مقامات پر نصب کی جا رہی ہیں۔ پراجیکٹ ڈائریکٹر پلس نے اجلاس کو بتایا کہ موضع جات کی ڈیجیٹلائزیشن اور ونڈا کی تقسیم کے کام پر پیشرفت جاری ہے ۔ جہانزیب اعوان نے خطاب کرتے ہوئے پرائس کنٹرول اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی۔