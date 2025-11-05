حامد خان لودھی کی والدہ ، میاں عامرعطاء بھٹہ کی خوش دامن کا انتقال
شاہ پور صدر (نامہ نگار ) معروف قانون دان حامد خان لودھی کی والدہ ،سابق صدر شاہ پور بار میاں عامرعطاء بھٹہ کی خوش دامن انتقال کر گئیں۔۔۔
انکی نماز جنازہ مہاجرین جنازہ گاہ میں ادا کر دی گئی جس میں صدر بار سردار نذر عباس میکن ، ملک اظہر حسن ، شیخ جواد احمد ، ملک رمضان اعوان ، سیف الرحمٰن، شاہد شیرازی ، ملک عنصر کنڈان ، مہر عقیل عباس بکھر ، مہر الفت عباس بکھر ، ملک مظہر ماہل ، اجمل منیر ، رانا مظہر ، رائے عبدالرحمٰن ڈھڈھی ، قاری انور محمود ، ، اور دیگر شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ۔ اور اظہار تعزیت کیا۔