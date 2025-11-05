19سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کے 3ملزم گرفتار
مدثر خان ، امجد ، جمشید کے خلاف لڑکی کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درجایسے ملزمان رعایت کے مستحق نہیں،قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی،ڈی پی او
میانوالی (نامہ نگار )میانوالی تھانہ صدر پولیس نے 19 سالہ لڑکی سے زیادتی کرنے والے 3 ملزم گرفتار کر لئے ، پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے مدثر خان ، امجد ، جمشید کو گرفتار کرکے متاثرہ لڑکی کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے ، ڈی پی او میانوالی نے کہا ہے کہواقعہ میں ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کیلئے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جارہے ہیں،ملزمان کو ٹھوس شواہد کیساتھ عدالت سے سخت سزا دلوائی جائے گی۔ کمسن بچیوں یا عورتوں سے جنسی زیادتی جیسے مقدمات پر میانوالی پولیس زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے ۔ ایسے ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں ان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔