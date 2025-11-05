نامعلوم افراد نے والدین کے اکلوتے بیٹے کو قتل کر دیا
بینک کے سکیورٹی گارڈ کا 15سالہ بیٹا عمادخان روٹیاں لیکر گھر جارہا تھاموچھ کے نواحی علاقے میں گولیاں مار دی گئیں،مقدمہ درج کر لیا گیا
موچھ (نمائندہ دنیا)موچھ کے نواحی علاقے تری خیل ڈیرہ بلچاں والا میں 15سالہ لڑکے کو قتل کر دیا گیا ،مقتول والدین کا اکلوتا بیٹا تھا،بتایا گیا ہے کہ 15 سالہ عماد خان رات 8 بجے تندور سے روٹیاں لیکر گھر آ رہا تھا کہ راستے میں نامعلوم افراد اسے گولیاں مار کر فرار ہو گئے ،مقتول مقتول کے ولد عبد الستار خان بلچ جو بنک میں سکیورٹی گارڈ ہیں کی رپورٹ پر تھانہ موچھ میں نا معلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیاہے اور ضروری کاروائی کے بعد نعش ورثا کے حوالے کر دی گئی۔