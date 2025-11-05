ریٹ لسٹیں آویزاں نہ کرنے ،مہنگی گیس اور چینی بیچنے والوں کو جرمانے
فاروقہ/سرگودھا(نمائندہ دنیا) تحصیل انتظامیہ کی ہدایت پر سپیشل پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے ریٹ لسٹیں آویزاں نہ کرنے اور مہنگی گیس اور چینی فروخت کرنے والوں پر بھار ی جرمانے کر دئے۔
تفصیلات کے مطابق سپیشل پرائس کنٹرول مجسٹریٹ محمد بخش نے شفقت کریان ہ سٹور کے ماک کو دس ہزار محمد انور کو دس ہزار محمد ندیم کو پانچ ہزار روپے جرمانہ کر دیا جبکہ سجوکہ روڈ پر مہنگی گیس فروخت کرنے والوں کو بھی بھاری جرمانے عائد کئے ،دوکانداروں کو ہدایت کی کہ ریٹ لسٹ نماں جگہ پر آویزاں کریں مقررہ نرخوں سے زائد قیمت وصول کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی۔