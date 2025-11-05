ورکشا پس اور ہوٹلوں سے 7کمسن بچے بازیاب کروا لئے گئے
شکیل انجم،بابر، اکرم، سرور،عاقب علی، امتیاز، بلال کیخلاف مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر جواد وسیم وڑائچ نے ٹیم کے ہمراہ 49ٹیل ،کوٹ فرید روڈ سمیت دیگر مقامات پر چائلڈ لیبر کے خلاف بھرپور ایکشن کرتے ہوئے ورکشا پس اور ہوٹلوں سے 13سالہ شاہ پال،12سالہ دانش،12سالہ علی رضا،12سالہ ارقم،14سالہ مزمل،13سالہ فیضان،محمد عمر کو جبری مشقت سے بازیاب کروا لیا اور مالکان جن کے نام شکیل انجم،بابر،محمد اکرم،محمد سرور،عاقب علی،محمد امتیاز، محمد بلال بتائے جاتے ہیں کے خلاف مقدمات درج کروا دیئے گئے ۔