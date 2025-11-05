صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورکشا پس اور ہوٹلوں سے 7کمسن بچے بازیاب کروا لئے گئے

  • سرگودھا
ورکشا پس اور ہوٹلوں سے 7کمسن بچے بازیاب کروا لئے گئے

شکیل انجم،بابر، اکرم، سرور،عاقب علی، امتیاز، بلال کیخلاف مقدمات درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر جواد وسیم وڑائچ نے ٹیم کے ہمراہ 49ٹیل ،کوٹ فرید روڈ سمیت دیگر مقامات پر چائلڈ لیبر کے خلاف بھرپور ایکشن کرتے ہوئے ورکشا پس اور ہوٹلوں سے 13سالہ شاہ پال،12سالہ دانش،12سالہ علی رضا،12سالہ ارقم،14سالہ مزمل،13سالہ فیضان،محمد عمر کو جبری مشقت سے بازیاب کروا لیا اور مالکان جن کے نام شکیل انجم،بابر،محمد اکرم،محمد سرور،عاقب علی،محمد امتیاز، محمد بلال بتائے جاتے ہیں کے خلاف مقدمات درج کروا دیئے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مہنگی اشیا بیچنے پر 3دکاندار گرفتار، 3لاکھ سے زائد جرمانے

فضائی آلودگی کے خاتمے،ماحولیاتی تحفظ کیلئے کوشاں،رندھاوا

پاک سعودیہ ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق

اسلام آباد میں کاروبار کرنا دن بدن مشکل ہوتا جارہا، تاجر

ماہ اکتوبر، 178کلو مضر صحت گوشت تلف، 51ریسٹورنٹس سیل

ایس ایس پی آپریشزکی کھلی کچہری

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر