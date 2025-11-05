تھل ایکسپریس انتظامیہ کی غفلت، عوامی مشکلات میں اضافہ
کندیاں (نمائندہ دنیا) تھل ایکسپریس کی حالت زار ریلوے انتظامیہ کی غفلت اور افسرشاہی کا منہ بولتا ثبوت بن چکی ہے۔
سماجی رہنما ملک امیر اکبر کلیار، مظہر محمود خان، میاں احمد حسن اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایم ایل ٹو سیکشن پر ملتان تا راولپنڈی کے درمیان چلنے والی مہر ایکسپریس اور تھل ایکسپریس سہولیات کے لحاظ سے شدید تضاد کا شکار ہیں۔انہوں نے کہا کہ مہر ایکسپریس پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت دس ڈبوں کے ساتھ کامیابی سے چل رہی ہے ، جبکہ اسی ٹریک پر سرکاری شعبے میں چلنے والی تھل ایکسپریس کو محض چار سے پانچ بوگیوں تک محدود کر دیا گیا ہے۔