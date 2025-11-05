26ویں آئینی ترمیم کے زخم تا ز ہ ،27ویں کی با تیں شروع :شفقت عبا س اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم این اے شفقت عبا س اعوان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پا کستا ن تحریک انصاف غیر آئینی ترمیم کے خلا ف بھرپور مزاحمت کر ے گی۔۔۔
ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے زخم تا ز ہ ہیں کہ 27ویں ترمیم کی بھی با تیں شروع ہو گئی تمام جمہو ری قوتوں کو غیر آئینی ترمیم کے خلا ف متحد ہو نا ہو گا۔ ا گر ا یسا نہ ہو ا تو یہ نظا م اپنی بنیا د وں پر سمیت زمین بو س ہو جا ئے گا 1973کا آئین پا کستان کا متفقہ آئین ہے ا س پر کسی کو ہا تھ نہیں ڈالنا چا ہیے آئین ر یا ست کی تمام ا کا ئیوں کو ایک بند ھن میں جو ڑے ر کھتا ہے پا ر لیما ن فار م 47کی پیداوار ہے پاکستا ن تحریک انصاف فا ر م 47حکو مت کو من ما نی نہیں کر نے د ے گی۔