پنجاب ہائی وے پٹرول کی اکتوبر کی کارکردگی رپورٹ جاری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایس پی پٹرولنگ پولیس سرگودھا ریجن چوہدری مدثر اقبال گجر نے نے پی ایچ پی سرگودھا ریجن کی اکتوبر 2025کی کارکردگی رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ۔۔۔
ماہِ اکتوبر کے دوران پی ایچ پی نے روڈ سیفٹی کے حوالے سے 1378 آگاہی لیکچرز دیے 70 اشتہاری و عدالتی مفروران کو گرفتار کیا،ای پولیس ایپ کے ذریعے 4 لاکھ 87 ہزار 781 افراد اور 3 لاکھ 21 ہزار 471 گاڑیوں وموٹرسائیکلز کی چیکنگ کی گئی۔ ایکسل لوڈ اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر مختلف نوعیت کے 55 ہزار 684 چالان کیے گئے ،اسپیڈ کیمرہ چیکنگ ٹیم نے 528 اوور اسپیڈ گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جبکہ گیس سلنڈر کے غیر قانونی استعمال پر 288 مقدمات درج کیے گئے ۔