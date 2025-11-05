صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وکلا کی سرگودہا سیٹ سے میاں عبدالقدیر جالپ ایڈووکیٹ کی شاندار کامیابی پر مبارکباد

  • سرگودھا
وکلا کی سرگودہا سیٹ سے میاں عبدالقدیر جالپ ایڈووکیٹ کی شاندار کامیابی پر مبارکباد

بھیرہ(نامہ نگار)تحصیل بار بھیرہ کے ایگزیکٹو رکن سردار محمود منور خان ایڈووکیٹ، حمزہ شمشاد خان ایڈووکیٹ، شکیل عباس جنجوعہ، حیدر شمشاد خان ایڈووکیٹ و دیگر نے۔۔۔

 پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں سرگودہا سیٹ سے میاں عبدالقدیر جالپ ایڈووکیٹ کی شاندار کامیابی پر مبارکباد دی اور دلی مسرت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں عبدالقدیر جالپ ایک زیرک، باصلاحیت اور منجھے ہوئے قانون دان ہیں جنہوں نے اپنی سابقہ مدت میں وکلاء کی فلاح و بہبود، ان کے مسائل کے حل اور قانون کی بالادستی کے لیے مؤثر کردار ادا کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اینٹوں کے نرخوں میں خود ساختہ اضافہ، تعمیرات متاثر

ڈی سی کاچناب کالج کا دورہ تعمیراتی کاموں کاجائزہ لیا

ڈی سی ٹوبہ کاالیکٹرک بس کیلئے منصوبے کی پیشرفت کا جائزہ

ڈی سی کاسیلاب بحالی سنٹر پر امدادی رقوم فراہمی کاجائزہ

واسا کی اکتوبر میں 40 کروڑ سے زائد کی ریکارڈ ریکوری

ڈی جی ایف ڈی اے نے مسائل سنے ،احکامات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر