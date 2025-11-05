وکلا کی سرگودہا سیٹ سے میاں عبدالقدیر جالپ ایڈووکیٹ کی شاندار کامیابی پر مبارکباد
بھیرہ(نامہ نگار)تحصیل بار بھیرہ کے ایگزیکٹو رکن سردار محمود منور خان ایڈووکیٹ، حمزہ شمشاد خان ایڈووکیٹ، شکیل عباس جنجوعہ، حیدر شمشاد خان ایڈووکیٹ و دیگر نے۔۔۔
پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں سرگودہا سیٹ سے میاں عبدالقدیر جالپ ایڈووکیٹ کی شاندار کامیابی پر مبارکباد دی اور دلی مسرت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں عبدالقدیر جالپ ایک زیرک، باصلاحیت اور منجھے ہوئے قانون دان ہیں جنہوں نے اپنی سابقہ مدت میں وکلاء کی فلاح و بہبود، ان کے مسائل کے حل اور قانون کی بالادستی کے لیے مؤثر کردار ادا کیا۔