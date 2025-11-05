پڑھا لکھا پنجاب کا نعرہ دھرے کا دھرا، گورنمنٹ بوائز ایسوسی ایٹ کالج میں اساتذہ کی شدید کمی
کندیاں (نمائندہ دنیا) حکومت پنجاب کا ‘‘پڑھا لکھا پنجاب’’ پروگرام کندیاں میں محض نعرے تک محدود دکھائی دیتا ہے۔
دو لاکھ آبادی پر مشتمل شہر کندیاں کے گورنمنٹ بوائز ایسوسی ایٹ کالج میں گزشتہ طویل عرصے سے پروفیسرز کی 60 فیصد آسامیاں خالی ہیں، جس کے باعث تعلیمی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ کالج میں اس وقت صرف 10 پروفیسرز تعینات ہیں جبکہ 12 آسامیاں تاحال خالی پڑی ہیں۔ اساتذہ کی کمی کے سبب داخلوں کی شرح انتہائی کم ہو گئی ہے ، جبکہ والدین اور طلبہ دونوں شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔علاقہ مکینوں نے اربابِ اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ طلبہ کے تعلیمی نقصان کے ازالے کے لیے فوری طور پر خالی آسامیوں پر اساتذہ کی تعیناتی عمل میں لائی جائے ۔