عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار افراد معززہوتے ہیں،مہر محمد بلال

  • سرگودھا
بھیرہ(نامہ نگار)عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار افراد ہی حقیقی معنوں میں معاشرے کے معزز ترین لوگ ہوتے ہیں۔

مہر محمد بلال طاہری نے اپنے والد سابق نائب ناظم مہر محمد خان کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے زین پور میں سڑک کی تعمیر اور بجلی کی فراہمی کے لیے بے لوث خدمات انجام دیں، جس سے عوامی حلقوں میں ان کی عزت و قدر میں مزید اضافہ ہوا ہے ۔اہلیانِ زین پور کے نمائندہ مہر محمد عزیز ارائیں نے کہا ہے کہ بھیرہ۔زین پور لنک موٹروے روڈ کی بحالی اور بجلی کی فراہمی کے لیے پولز کی تنصیب عوامی فلاح کا بڑا منصوبہ ہے۔

