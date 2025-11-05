فاروقہ میں تجاوزات کیخلاف آپریشن تیسرے روز بھی جاری
ساہیوال روڈ پر کرین کے ذریعے تھڑے مسمار ،مشین کے بیلٹ ٹوٹ گئے کئی دکانداروں نے کھوکھے اٹھا لئے ،ٹریفک جام ہو گئی ،آپریشن مکمل نہ کیا جا سکا
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا ) فاروقہ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن تیسرے روز بھی جاری رہا دو دن کی مہلت لینے والے دوکانداروں نے از خود تجاوزات ختم نہیں کیں تفصیلات کے مطابق پیرا فورس نے ساہیوال روڈ پر کرین کے ذریعے تھڑے مسمار کرنا شروع کئے دوکانداروں نے لینٹر کی طرح مظبوط تھڑے تعمیر کر رکھے تھے اس دوران کرین مشین کے بیلٹ ٹوٹ گئے جس کے نتیجے میں آپریشن رک گیا جبکہ کھوکھا مالکان نے از خود اپنے کھوکے اور سامان اٹھا لیا گراونڈ ہائی سکول اور ہسپتالوں کی دیوار کے ساتھ تجاوزات ختم ہو گئیں تھی اور پختہ تجاوزات کے خلاف ہونے والا آپریشن تیسرے روز بھی مکمل نہیں ہو سکا دوران آپریشن سینکڑوں تماشبین سڑک پر آ جاتے ہیں جسکی وجہ سے ٹریفک جام ہو جا تی ہے تیسرے روز بھی مکمل نہیں ہو سکا ّ تجاوزات کے خاتمے میں مزید دو سے تین دن لگیں گے ۔