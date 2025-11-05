صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فاروقہ میں تجاوزات کیخلاف آپریشن تیسرے روز بھی جاری

  • سرگودھا
فاروقہ میں تجاوزات کیخلاف آپریشن تیسرے روز بھی جاری

ساہیوال روڈ پر کرین کے ذریعے تھڑے مسمار ،مشین کے بیلٹ ٹوٹ گئے کئی دکانداروں نے کھوکھے اٹھا لئے ،ٹریفک جام ہو گئی ،آپریشن مکمل نہ کیا جا سکا

فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا ) فاروقہ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن تیسرے روز بھی جاری رہا دو دن کی مہلت لینے والے دوکانداروں نے از خود تجاوزات ختم نہیں کیں تفصیلات کے مطابق پیرا فورس نے ساہیوال روڈ پر کرین کے ذریعے تھڑے مسمار کرنا شروع کئے دوکانداروں نے لینٹر کی طرح مظبوط تھڑے تعمیر کر رکھے تھے اس دوران کرین مشین کے بیلٹ ٹوٹ گئے جس کے نتیجے میں آپریشن رک گیا جبکہ کھوکھا مالکان نے از خود اپنے کھوکے اور سامان اٹھا لیا گراونڈ ہائی سکول اور ہسپتالوں کی دیوار کے ساتھ تجاوزات ختم ہو گئیں تھی اور پختہ تجاوزات کے خلاف ہونے والا آپریشن تیسرے روز بھی مکمل نہیں ہو سکا دوران آپریشن سینکڑوں تماشبین سڑک پر آ جاتے ہیں جسکی وجہ سے ٹریفک جام ہو جا تی ہے تیسرے روز بھی مکمل نہیں ہو سکا ّ تجاوزات کے خاتمے میں مزید دو سے تین دن لگیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پنجاب کالجز کے زیر اہتمام اساتذہ میں لانگ سروس ایوارڈ تقسیم

ملکوال :پیرا فورس کی قصابوں، سبزی فروش اور کریانہ سٹورز کیخلاف کارروائی

پنجاب کالجز ، 150 طلبہ کیلئے روبوٹکس ،مائیکرو سافٹ سرٹیفکیٹ

گوجرانوالہ چیمبر کا پراپرٹی ٹیکس میں اضافے پر اظہار تشویش

قلعہ دیدار سنگھ :والدکو گالی ،بیٹے نے نوجوان قتل کر دیا

سیالکوٹ :موٹرسائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ،نوجوان جاں بحق

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر