8 نومبر کو دربار کلس شریف تحصیل بھیرہ میں بین الاقوامی کانفرنس ہوگی
بھیرہ(نامہ نگار )تنظیم سادات بنی ہاشم (تسبیح) پاکستان کے زیراہتمام 8 نومبر کو دربار کلس شریف تحصیل بھیرہ میں ایک روزہ بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہو گی۔
جس کی صدارت تسبیح پاکستان کے سرپرست اعلی جاوید ہاشمی کریں گے شیخ الاسلام حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی کے خانوادگان کی نمائندہ اس تنظیم کے میزبان استانہ عالیہ کلس شریف کے سجادہ نشین پیر شمیم صابر صابری ہوں گے امیر تنظیم ڈاکٹر واجد پیرزادہ کے علاوہ ملک اور بیرون ملک سے مشائخ عظام، علما کرام، محققین اور مذہبی اسکالرز شرکت کریں گے۔