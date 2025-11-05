اینٹی سموگ ایکٹ کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا حکم
آلودگی پر قابو پا نے کیلئے ضلع بھر کے اینٹوں کے بھٹوں کی انسپکشن کی جا ئے فصلوں کی با قیات جلانے والے پر کاروائی عمل میں لائی جائے ،ڈی سی میانوالی
میانوالی (نامہ نگار )وزیرا علیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے سموگ فری پنجاب ویژن کے تحت تما م متعلقہ محکموں کے افسران اپنی ٹیموں کے ہمراہ فیلڈ میں متحرک ہوں اور اینٹی سموگ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنیوالے عناصر کے خلاف بلا امتیاز قانونی کاروائی عمل میں لائی جا ئے ۔ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے ڈی سی آفس کمیٹی روم میں سموگ کے تدارک کے سلسلہ میں منعقدہ جائزہ اجلاس کی صدارت کر تے ہو ئے کیا۔اجلا س میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل مدثر عارف، اسسٹنٹ ڈائر یکٹر تحفظ ما حو لیات انجینئر رحمت اللہ خان، ڈپٹی ڈائر یکٹر لوکل گورنمنٹ حبیب اللہ خان اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع ملک غلا م حُر نے شرکت کی۔
ڈپٹی کمشنر نے محکمہ تحفظ ماحو لیات کے افسران کو ہدایت کی کہ فضائی آلودگی پر قابو پا نے کیلئے ضلع بھر کے اینٹوں کے بھٹوں کی انسپکشن کی جا ئے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی کر نیوالے بھٹہ مالکا ن کے خلاف سخت ایکشن لیا جا ئے ۔انہوں نے ڈی ڈی زراعت توسیع کو ہدایت کی کہ محکمہ زراعت کی فیلڈ ٹیموں کو الرٹ رکھیں اور فصلوں کی با قیات کو جلانے والے افراد کے خلاف سخت قانو نی کاروائی عمل میں لائی جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے آرٹی اے سیکرٹری اور ٹریفک پو لیس کو دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لانے جبکہ ستھرا پنجاب اور میو نسپل کمیٹی کے افسران کو ہدایت کی میو نسپل ویسٹ کو آگ ہرگز نہ لگائیں بلکہ کچرا وغیرہ کو ایس او پیز کے مطابق ٹھکا نے لگا یا جا ئے۔